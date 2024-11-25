Hakeme saldıran futbolcu tutuklandı!
İzmir 1. Amatör Lig'de oynanan Efelergücüspor - Limontepe Gençlikspor mücadelesinde hakeme saldıran futbolcu Celal Çolak'ın tutuklandığı öğrenildi.
İzmir 1. Amatör Lig 7'nci Grup’ta oynanan futbol karşılaşmasında hakeme saldıran oyuncu tutuklandı.
Karabağlar'daki Yeşilyurt sahasında dün akşam oynanan Efelergücüspor ile Limontepe Gençlikspor karşılaşmasının 90+2 dakikasında Limontepe Gençlikspor'un attığı gol yardımcı hakemin ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi.
KIRMIZI KART GÖRDÜ HAKEME SALDIRDI
Efelergücüspor’ün 1 gol daha bulduğu karşılaşmada Limontepe Gençlikspor’dan Celal Çolak, kırmızı kartla cezalandırıldı.
Çolak, kart görmesinin ardından maçın yardımcı hakemine saldırıda bulundu.
Bu sırada yine Limontepe Gençlikspor'da maçın 76. dakikasında kırmıza kart görerek saha dışına çıkarılan E.Ç. (17) ile Y.A. (25) hakemlere küfür etti.
MAÇ YARIDA KALDI
Taraftarların da sahaya girmesi nedeniyle müsabaka 90+3. dakikada yarıda kaldı. Hakemler darp raporu alarak şikayette bulundu.
Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri 3 futbolcuyu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Celal Çolak tutuklanırken, diğer 2 futbolcu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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