Sözlü anlaşmaya vardı: Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oluyor
Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Hakim Ziyech'in, Al Fateh ile sözlü anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Galatasaray'da beklenen ayrılığın gerçekleşmesi an meselesi. Sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı Hakim Ziyech'in yeni rotası Suudi Arabistan oluyor.
360Saudi'nin haberine göre, Hakim Ziyech, Al-Fateh kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.
Bazı pürüzlerin giderilmesi için görüşmeler sürüyor. Faslı yıldızın yeni adresinin Al-Fateh olması bekleniyor.
Ziyech'in adı bu süreçte İngiltere'den Ipswich Town ve Wolverhampton, Fransa'dan ise Nice ile anılmıştı.
Bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.
Etiketler: #Hakim Ziyech #galatasaray #Al Fateh
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