Sözlü anlaşmaya vardı: Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oluyor

Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:46

Güncelleme: 10.01.2025 - 16:46

Galatasaray'da beklenen ayrılığın gerçekleşmesi an meselesi. Sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı Hakim Ziyech'in yeni rotası Suudi Arabistan oluyor.

360Saudi'nin haberine göre, Hakim Ziyech, Al-Fateh kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.

Bazı pürüzlerin giderilmesi için görüşmeler sürüyor. Faslı yıldızın yeni adresinin Al-Fateh olması bekleniyor.

Ziyech'in adı bu süreçte İngiltere'den Ipswich Town ve Wolverhampton, Fransa'dan ise Nice ile anılmıştı.

Bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.