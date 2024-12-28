Hakim Ziyech'in tavrı Galatasaray yönetimini şok etti!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:24

Güncelleme: 28.12.2024 - 09:24

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Hakim Ziyech ile ipler koptu.

Düzenli forma şansı bulamadığı için rahatsızlığını dile getiren Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

Menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başlayan Hakim Ziyech için Galatasaray bonservis talep etmeyecek.

YÖNETİM ŞOK ETTİ

Öte yandan Faslı futbolcunun sözleşme feshi için sergilediği tavır Galatasaray yönetimini şok etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti.

Ziyech'in Galatasaray'a yıllık 5.5 milyon Euro'yu aşan bir maliyeti bulunuyor.

Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.