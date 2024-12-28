Hakim Ziyech'in tavrı Galatasaray yönetimini şok etti!
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'in sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep ettiği iddia edildi.
Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Hakim Ziyech ile ipler koptu.
Düzenli forma şansı bulamadığı için rahatsızlığını dile getiren Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.
Menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başlayan Hakim Ziyech için Galatasaray bonservis talep etmeyecek.
YÖNETİM ŞOK ETTİ
Öte yandan Faslı futbolcunun sözleşme feshi için sergilediği tavır Galatasaray yönetimini şok etti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti.
Ziyech'in Galatasaray'a yıllık 5.5 milyon Euro'yu aşan bir maliyeti bulunuyor.
Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Hakim Ziyech #galatasaray #ayrılma
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