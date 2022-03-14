Hakim Ziyech'ten erken emeklilik kararı

14 Mart 2022 Pazartesi, 17:56

Chelsea'nin 28 yaşındaki Faslı oyuncusu Hakim Ziyech sosyal medya hesabından emeklilik kararını açıkladı. Tecrübeli oyuncu artık milli takım maçlarında oynamayacak. Hakim Ziyech emeklilik kararını Vahid Halilhodzic'in açıklamalarından dolayı aldığını açıkladı.

Hakim Ziyech'in açıklamalarının tamamı:

"Ülkemi seviyorum ve ülkem için oynamak hayatımdaki en büyük gurur. Milli takımı bırakma kararını almak benim için büyük üzüntü verici. Artık Fas için oynamayacağım.

Taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Bu kararı almak kolay değildi ama başka seçeneğim olmadığını hissettim.

Geçtiğimiz 6 yılda takıma her şeyimi vermeme rağmen teknik direktör (Vahid Halilhodzic) hakkımda doğru olmayan bilgiler verdi. Onların yaptıkları geri dönmemi imkansızlaştırdı.

Herkes gibi haberlerden öğrendim ve direkt benden öğrenmeniz için bu duyuruyu yapmaya karar verdim.

Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Takıma başarılar dilerim.

Artık kulübüm Chelsea'ye odaklanacağım."

NE OLMUŞTU?

Fas'ı çalıştıran Vahid Halilhodzic, yıldız futbolcuyu Afrika Uluslar Kupası'na götürmemişti. Turnuvada Mısır'a elenen Fas, çeyrek finalde eve dönmüştü. Turnuvanın ardından basın toplantısı düzenleyen Vahid Halilhodzic, takım içindeki atmosferi bozabileceğini düşündüğü Hakim Ziyech'i kadroya almayı planlamadığını belirtirken "Messi bile olsa böyle bir oyuncuyu alamam" ifadelerini kullandı.

İKİLİ ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Hakim Ziyech, Fas'ın yaz aylarında Gana ile oynadığı hazırlık maçında sakatlığını öne sürerek forma giymemişti. Halilhodzic ise Ziyech'in sağlıklı olduğunu ancak buna rağmen milli takıma gelmediğini iddia etmişti. Bu gelişmelerin ardından Vahid Halilhodzic, Hakim Ziyech'i 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nda oynanan maçlara çağırmadı.

Bosnalı teknik direktör, yıldız futbolcuyla ilgili verdiği karardan geri dönmedi ve Afrika Uluslar Kupası kadrosunda da Ziyech'e yer vermedi.

Chelsea'nin 28 yaşındaki yıldızı 2015'ten bu yana Fas formasıyla 40 maç oynadı.

Milli formayla bugüne kadar 17 gole imza atan Hakim Ziyech, ülkesiyle daha önce 2018 Dünya Kupası ve 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmişti.

Hakim Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 24 maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.