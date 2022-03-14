Alex de Souza'dan Arda Güler'e yanıt

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in, Aytemiz Alanyaspor karşısında gösterdiği performans gündem oldu. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ve Arda Güler'in sosyal medyadaki diyaloğu ise binlerce etkileşim aldı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 17:26
Alex de Souza'dan Arda Güler'e yanıt
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in 1 gol 1 asistlik performansı büyük beğeni topladı. 

Genç yetenek, bu sezon forma giydiği 6 maçta 1 gol 2 asistlik performans göstererek kısa zamanda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi.

ALEX'TEN TEBRİK 

74. dakikada oyuna dahil olan 17 yaşındaki futbolcu maçın kahramanı olurken, sosyal medyada Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile yaşadığı diyalog binlerce beğeni aldı.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından kaydettiği golle alakalı paylaşımda bulunan Arda Güler, “Galibiyet ve ilk golüm için çok mutluyum. İnşallah nice galibiyetlere, nice gollere” ifadelerini kullandı. Arda’ya en sevindirici destek ise Alex’ten geldi. Brezilyalı eski futbolcu, Arda Güler’i gösterdigi performanstan dolayı tebrik etti.



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