Halil Akbunar, Westerlo için Belçika'da
Göztepe’nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, KVC Westorlo ile anlaşmasının ardından Belçika’ya gitti. Sarı-kırmızılı kulübün transferden 1 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig'den küme düşen Göztepe'de, 28 yaşındaki kaptan Halil Akbunar için Süper Lig'den birçok takım nabız yoklamıştı. Son günlerde Belçika ekibi KVC Westerlo da transfer için devreye girmişti.
Sarı-kırmızılı kulüp, Westerlo ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı. Anlaşmanın ardından Halil Akbunar, dün yaptığı yolculuğun ardından Belçika'ya ulaştı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Deneyimli kanat oyuncusunun Westerlo ile idmanlara başlayacağı öğrenilirken Göztepe'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Göztepe'nin transferden 1 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün formasını 310 maçta terleten Halil Akbunar, söz konusu maçlarda 49 gol, 52 asistlik performans sergilemişti.
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