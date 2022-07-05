İsviçre basını duyurdu: Beşiktaş, Christian Fassnacht transferinden vazgeçmedi

05 Temmuz 2022 Salı, 11:23

Beşiktaş'ın İsviçreli oyuncu Christian Fassnacht transferinde ilerleme kaydedebileceği iddia edildi.

İsviçre basınına göre, Young Boys, Beşiktaş'a kapıları kapatmış değil. Hem teknik direktör Valerien Ismael hem de Fassnacht transfere sıcak bakıyor.

"YURT DIŞI HAYALİ VAR"

Haberde, "Türkler henüz Young Boys'un isteediği rakama yakın bir teklifte bulunmadı. Beşiktaş önce 2 milyon Euro, sonra da 3 milyon Euro önerdi. Bu halen yeterli olmasa da aradaki fark kapanabilir" ifadeleri dikkati çekti.

Ayrıca "Futbolcunun halen yurt dışına gitmek gibi bir hayali var. Eğer Beşiktaş'a giderse Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansı da artacak. Young Boys'da daha fazla forma şansı bulsa bile bu, durumu değiştirmiyor" denildi.

ORTA SAHANIN JOKERİ

Fassnacht'ın Young Boys ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesiyle 2023'te bitecek kontrat otomatik olarak 1 yıl uzamıştı.

Orta sahada hemen hemen her bölgede oynayabilen Fassnacht, Young Boys'da başarılı bir dönem geçirdi. Fassnacht, İsviçre'de 5 kez lig şampiyonluğu ve bir kez de İsviçre Kupası'nı kazanmıştı.