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Jude Bellingham Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi

Bundesliga'da yılın oyuncusu ödülüne, Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu Jude Bellingham layık görüldü.

AA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:36
Jude Bellingham Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi
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Borussia Dortmund'un 2003 doğumlu İngiliz futbolcusu Jude Bellingham,  Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) yılın oyuncusu ödülünü kazandı.

Bundesliga'dan yapılan açıklamada, lider girdiği zirve yarışının son haftasında konuk ettiği Mainz 05'le 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da 19 yaşındaki İngiliz oyuncunun, en fazla oyu alarak bu ödülü kazandığı belirtildi.

"SORUMLULUĞUM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Ligi 8 gol ve 5 asistle tamamlayan orta saha oyuncusu, yaptığı değerlendirmede, "Kulüpte sorumluluğum her geçen gün artıyor. Sahanın her yerine yetişerek forvet ve defans oyuncuları arasında bağlantı kurmaya ve takım arkadaşlarıma destek vermeye devam edeceğim. Teknik direktörüm, takım arkadaşlarım ve teknik ekip, gelişimimde bana çok yardımcı oldu. Bu kulübe, yetenekli olduğum için geldim. Oyunumu geliştirerek bir üst seviyeye geçmek en büyük hedefim" ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund'a Birmingham City'den 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2020 yılında geçen Bellingham'ı, bu yaz Real Madrid ile Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.


Bundesliga Borussia Dortmund Jude Bellingham

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