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Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

30.05.2025 12:00:00
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Haber Merkezi
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Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Zenit, Ognjen Mimovic'in kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve 20 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den devre arası transfer döneminde Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor.


Zenit'ten 20 yaşındaki futbolcu için yapılan açıklamada, "Mimovic, Zenit'ten ayrılıyor. Fenerbahçe ile yapılan kiralık anlaşmanın süresi sona erdi, Mimovic kulübüne geri dönecek. Zenit, Ongjen Mimovic'e teşekkür eder ve kariyerinde başarılar diler." denildi.


Fenerbahçe, devre arasında Kızılyıldız'dan transfer ettiği Mimovic'i yabancı sınırı nedeniyle Zenit'e kiralık olarak göndermişti. 20 yaşındaki genç sağ bek, Zenit'te 6 maçta süre buldu.

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