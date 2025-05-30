Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam
1 Haziran Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: Cihan Aydın