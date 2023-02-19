Halil İbrahim Pehlivan kimdir? Halil İbrahim Pehlivan hangi takımlarda oynadı?
Halil İbrahim Pehlivan gündem oldu. Peki, Halil İbrahim Pehlivan kimdir? Halil İbrahim Pehlivan hangi takımlarda oynadı?
Çaykur Rizespor'a transfer olan Halil İbrahim Pehlivan gündem oldu. Futbolseverler, Halil İbrahim Pehlivan'ın yaşamını ve kariyerini merak ediyor. Futbolcunun hangi takımlarda oynadığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
HALİL İBRAHİM PEHLİVAN KİMDİR?
Halil İbrahim Pehlivan, 21 Ağustos 1993'te Ankara'da doğdu. Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Halil İbrahim, 2012-2013 sezonunun devre arasında profesyonel olup Gençlerbirliği'nin pilot takımı görevini gören 3. Lig ekibi Hacettepe'de forma giymeye başladı. 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan Halil İbrahim, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı, 13 Aralık 2014'te Akhisar Belediyespor ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen futbolcu, Süper Lig'deki ilk sezonunda 12 maçta forma giydi. 2016-2017 sezonunda Adanaspor'da kiralık olarak forma giydi.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Altyapı kariyeri
2004-2012- Gençlerbirliği
Profesyonel kariyeri
2012-2014 - Hacettepe
2014-2021 - Gençlerbirliği
2016-2017 - Adanaspor
2021 - 2023 Gaziantep FK
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