Paulo Dybala kimdir, kaç yaşında? Paulo Dybala hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:45

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 17:45

Başarılı oyuncu Paulo Dybala, yaz transfer döneminde Juventus'tan Roma'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu. Dybala'nın sözleşmesinde İtalyan kulüpleri için 20 milyon Euro; İtalya dışı için ise 12 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunduğunun belirtilmesinin ardından futbolcu gündem oldu. Paulo Dybala'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

PAULO DYBALA KİMDİR?

Paulo Dybala, 15 Kasım 1993'te Arjantin'in Laguna Larga kasabasında doğdu. Kariyerine 2011 yılında Arjantin kulüplerinden Instituto takımıyla başladı, 2012 yılında İtalyan kulüplerinden Palermo'ya transfer oldu. 2015 yılında Juventus'a transfer oldu, ilk sezonunda Coppa Italia ve Supercoppa Italiana kupasını kazandı.

Dybala, aile kökleri sebebiyle Polonya ve İtalya millî takımlarında oynama şansı olmasına rağmen kendisinin Arjantinli olduğunu ve hayalinde her zaman Arjantin adına oynama fikri olduğu için Arjantin Millî Takımı'nı seçti.

İlk olarak 2011 Panamerikan Oyunları'nda Arjantin U-17 takımı için çağrılmış ancak oyunlarda yer alamadı. 19 Temmuz 2012'de Arjantin U-20 takımında oynaması için davet gönderildi, daveti reddetti.

22 Eylül 2015'te ilk kez Arjantin millî futbol takımı adına oynaması için Gerardo Martino tarafından takıma çağrıldı. Ancak ilk maçına 13 Ekim 2015'te 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Paraguay-Arjantin maçında çıkabildi. 75. dakikada Carlos Tevez'in yerine oyuna girdi.

ÖZEL YAŞAMI

Paulo Dybala, 2018'de manken Oriana Sabatini'yle evlendi.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Altyapı kariyeri

2003-2011- Instituto

Profesyonel kariyeri

2011-2012 - Instituto

2012-2015 - Palermo

2015-2022 - Juventus

2022 - Roma

Millî takım kariyeri

2015 - Arjantin



















