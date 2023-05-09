Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım kimdir? Çetin Oktay Kaldırım kimdir, kaç yaşında?

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:29

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:29

Çetin Oktay Kaldırım'ın hayatı, kariyeri ve ne zaman valilik görevine getirildiği merak ediliyor. İşte, Çetin Oktay Kaldırım hakkında merak edilenler...

ÇETİN OKTAY KALDIRIM KİMDİR?

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Çetin Oktay Kaldırım, 04 Ocak 1974 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt’ta, lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı.

ÇETİN OKTAY KALDIRIM SİYASİ KARİYERİ

1998 yılında Gümrük Müsteşarlığı’nda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 01.05.2000 tarihinde naklen İçişleri Bakanlığı’na geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiye’nin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaymakamlık, Genel Sekreterlik ve Müsteşar Yardımcılığı görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Governance, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, Yeni Nesil Kalkınma (Green, Smart, İnnovative Development), İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Biyoteknoloji, Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler gibi alanları kapsayan birçok seminer, etkinlik, program ve kursa katıldı. 2008 yılında Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı. 2008-2009 yıllarında İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya’da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu Yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Halen Harvard Üniversitesinde American Government: Constitutional Foundations ve U.S. Political Institutions: Congress, Presidency, Courts, and Bureaucracy ve Babson College: The Entrepreneurial Mindset and Leadership alanlarında eğitim programlarına devam etmektedir.

ÇETİN OKTAY KALDIRIM ÖZEL HAYATI

Çetin Oktay Kaldırım, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce, Almanca, Arapça ve Japonca bilmektedir.