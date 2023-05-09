Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü kimdir? Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü hangi partiden? Faruk Özlü ne zaman bakanlık yaptı?

Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:05

Güncelleme: 09.05.2023 - 12:05

Faruk ÖZLÜ, 19 Kasım 1962'de Düzce'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce’de tamamladı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden makine mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. İspanya’da Proje ve Mühendislik, Harvard Üniversitesi’nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı.

FARUK ÖZLÜ'NÜN İŞ HAYATI

1987 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda (SSM) görev aldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığında sırası ile Savunma Sanayi Uzmanı, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili olarak görev yaptı.

Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Teknopark İstanbul ve Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM) Şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yaptı.

Faruk Özlü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın önemli ve büyük bütün projelerinde çalıştı. Uzman ve Proje müdürü olarak görev yaptığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi’nde Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye’nin kendi tasarımı ilk milli tankı“ALTAY”, ilk insansız hava aracı “ANKA” ve “BAYRAKTAR”, ilk milli gemisi“MİLGEM” projelerinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

FARUK ÖZLÜ'NÜN SİYASİ YAŞAMI

07 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem Düzce Milletvekili olarak Meclise girdi. 1 Kasım 2015 te de 26. Dönem Düzce Milletvekili seçilen Dr. Faruk ÖZLÜ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı yaptı. BAKAN 24 Mayıs 2016 yılında Binali Yıldırım Başbakanlığında kurulan 65.Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu (Patent ve Marka Kanunu), Sanayimizin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanununu (ÜRETİM REFORM PAKETİ) çıkardı. TÜBİTAK Reformu Kanununu hazırladı, TBMM Komisyonlarından geçirdi. Piyasa Gözetim ve Denetimi Kanunu hazırlanması üzerinde çalıştı. Türkiye’nin Sanayi Devrimi (Dijital Türkiye’nin Yol Haritası), Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş, Mega Endüstri Bölgeleri, Türk Koster Filosunun Yenilenmesi, Yerli Marka Otomobil, Sanayi Sitelerinin Taşınması, Teknoloji Üssü İzmir, Antartika Bilim Üssü gibi projelerle Türkiye’nin sanayi gelirlerini iki katına çıkarmak için çalıştı.

Bakanlığı döneminde “Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü ve İleri Sanayi Ülkesi Türkiye” ana teması ile başlattığı yukarıda bazıları sayılan projeler 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP Seçim Beyannamesinde yer aldı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Düzce Belediye Başkanı seçildi. Halen bu görevde bulunuyor.

Faruk Özlü evli ve iki çocuk babasıdır.