Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu: Gol iptali, Sacha Boey'e penaltı...
Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşması olan Shakhtar Donetsk - Bayern Münih mücadelesinde düdük çaldı. Türk hakemin verdiği kararlar geceye damga vurdu.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maçını yönetti.
Müsabaka 5-1 Bayern Münih lehine biterken, söz konusu maç gecenin en çok gol atılan karşılaşması oldu. Öte yandan Halil Umut Meler'in bir kararı geceye damga vurdu.
GOL İPTAL EDİLDİ
Bayern Münih 66. dakikada soldan gelen kornerde Musiala ile golü buldu. Alman devinin gol sevincini yaşadığı esnada Halil Umut Meler golü, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.
Bayern cephesi Halil Umut Meler'in kararına bir süre itiraz etti. Maçın spikerinin de iptal gerekçesini bir süre çözemediği yayına yansıdı.
HALİL UMUT MELER'DEN PENALTI KARARI
Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sacha Boey, ceza sahası ön çizgisinde aldığı kontrolsüz müdahaleyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı.
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