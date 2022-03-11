'Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maç yönetmeyecek' iddiası

11 Mart 2022 Cuma, 14:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlemiş ve 13 hakemin sezonun geri kalanında maç yönetmeyeceği açıklanmıştı.

Tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek'in sezonun geri kalan bölümünde maç yönetemeyecekleri bildirilmişti.

Spor Arena'nın haberine göre; listede bulunmamasına karşın, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in 29. hafta mücadelelerinde düdük çalmak istemedikleri iddia edildi.

2 MAÇI İADE ETTİLER

Bu ikilinin iade ettiği maçlar ise Başakşehir - Antalyaspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri oldu.

Kararın ardından MHK'nin tutumu ise merak konusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz'in Sporting CP takımını konuk ederken mücadeleyi Halil Umut Meler yönetmişti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın üstlenirken, 4'üncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapmıştı.