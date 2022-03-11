'Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maç yönetmeyecek' iddiası
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) son hakem kararlarının ardından, Mete Kalkavan bu sezon maç yönetmek istemediğini bildirmişti. İddiaya göre, kararın ardından Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de görev almak istemediklerini bildirdiler.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlemiş ve 13 hakemin sezonun geri kalanında maç yönetmeyeceği açıklanmıştı.
Tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek'in sezonun geri kalan bölümünde maç yönetemeyecekleri bildirilmişti.
Spor Arena'nın haberine göre; listede bulunmamasına karşın, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in 29. hafta mücadelelerinde düdük çalmak istemedikleri iddia edildi.
2 MAÇI İADE ETTİLER
Bu ikilinin iade ettiği maçlar ise Başakşehir - Antalyaspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri oldu.
Kararın ardından MHK'nin tutumu ise merak konusu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz'in Sporting CP takımını konuk ederken mücadeleyi Halil Umut Meler yönetmişti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın üstlenirken, 4'üncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapmıştı.
İlgili Haberler
- Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı: İstemezlerse aslanlar gibi oynarız
- Son Dakika: Galatasaray, Beşiktaş maçının ertelenmesini resmen talep etti
- Galatasaray'ın Barcelona beraberliği, UEFA ülke puanı sıralamasını yükseltti
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
- Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor
- AKP'li yurttaşın 'ekonomi' sorusuna yanıtı gündem oldu
- Yurt davası 14 yıldır sonuçlanmadı
- Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Russian forces regroup near Kyiv after setbacks
- Putin'den 'Ukrayna' açıklaması: Değişimler var
- 'Dön artık kendi üreticine bak'
- Facebook allows Ukraine war posts against Russia
- Artık erkekler de meme kanseri riskine dikkat etmeli!
- İmam, CHP'li vekili AKP'li zannedince...
- Karda ve buzda düşmemenin sırrı 'penguen'de saklı
- TMO'dan ayçiçek yağı açıklaması
- Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi
- Hakem kararına tepki: İstifa edilmelidir