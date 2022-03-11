Galatasaray'ın Barcelona beraberliği, UEFA ülke puanı sıralamasını yükseltti
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, Camp Nou'dan beraberlikle ayrılarak turu İstanbul'a taşımayı başardı. Sarı-kırmızılıların aldığı beraberlik aynı zamanda Türkiye'nin UEFA sıralamasını doğrudan etkiledi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşan ve 0-0 berabere kalan Galatasaray, bu skorla çeyrek final için tur umudunu İstanbul'daki rövanş maçına taşıdı. Sarı-kırmızılıların aldığı beraberlik aynı zamanda Türkiye'nin UEFA sıralamasını da etkiledi.
Bu sezona Avrupa Kupaları’nda 5 takımla başlayan Türkiye şu anda sadece Galatasaray ile temsil ediliyor. Bu sezon ülkece alınacak puanlar 2023-24 sezonunu etkilerken, sarı-kırmızılıların aldığı beraberlik Türkiye'yi rakiplerine yaklaştırdı.
GELECEK SEZON AVRUPA'DA 5 TAKIM
2020-21’i UEFA ülke sıralamasında 13. bitirdiğimiz için gelecek sezondan itibaren Süper Lig şampiyonumuz dahil 5 kulübümüz, kupalarda gruplara kalmak için ön elemeler oynayacak.
BU SEZON 2023-24 SEZONUNU ETKİLEYECEK
Şu an içinde bulunduğumuz 2021- 22 sezonu da 2023-24’ü etkileyecek. Avrupa’ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi’ne 2 yerine 1 takımla gideceğiz, Avrupa Ligi’ne de 1 yerine hiç takım gönderemeyeceğiz. Bu arada Devler Ligi’nde direkt gruplara kalmamız için sıralamada ilk 11’in içinde olmamız gerekiyor ve bu olasılık şu an için çok zor.
İŞTE SIRALAMADA SON DURUM
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray’ın beraberliği UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin 26 bin 900 olan puanını 27 bin 100’e yükseltti.
Türkiye, 26.900’den 27.100’e puanını yükseltti. 18. sıradaki Hırvatistan'ın 27.150, 17. sıradaki Danimarka'nın 27.175 puanı bulunuyor.
UEFA ülkeler sıralaması
1- İngiltere - 101.783
2- İspanya - 92.50
3- İtalya - 74.902
4- Almanya - 72.213
5- Fransa - 57.748
6- Portekiz - 51.882
7- Hollanda - 46.300
8- Avusturya - 38.450
9- İskoçya - 35.300
10- Rusya - 34.482
11- Sırbistan - 32.875
12- Ukrayna - 31.800
13- Belçika - 30.600
14- İsviçre - 29.675
15) Yunanistan 27.700
16) Çekya 27.600
17) Danimarka 27.175
18) Hırvatistan 27.150
19) Türkiye 27.100
20- Norveç - 26.500
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