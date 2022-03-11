Son Dakika: Galatasaray, Beşiktaş maçının ertelenmesini resmen talep etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve sarı-kırmızılı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e bir dilekçe göndererek Süper Lig'de 29. hafta maçları için erteleme talep etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, 14 Mart Pazartesi oynanacak Beşiktaş derbisinin ve Spor Toto Süper Lig 29'uncu hafta maçlarının ertelenmesini resmen talep etti.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi başvurusunda, "Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz" denildi.
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