Halil Umut Meler'e çirkin saldırı: TFF'den olağanüstü toplanma kararı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 22:52
Halil Umut Meler'e çirkin saldırı: TFF'den olağanüstü toplanma kararı
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

TFF'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.


TFF Halil Umut Meler Faruk Koca

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