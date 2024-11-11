Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası: Faruk Koca'ya hapis cezası!
Maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca, 3 yıl 7 Ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı nedeniyle ‘kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Geride bıraktığımız sezon oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran Faruk Koca'ya 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Koca'ya verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının son düdüğüyle birlikte saha karışmış ve zemine inen dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.
Koca, olayların ardından başkanlık görevinden istifa etmişti.
Etiketler: #Faruk Koca #Halil Umut Meler #karar
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