Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası: Faruk Koca'ya hapis cezası!

Maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca, 3 yıl 7 Ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası: Faruk Koca'ya hapis cezası!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:36

MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı nedeniyle ‘kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Geride bıraktığımız sezon oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran Faruk Koca'ya 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Koca'ya verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının son düdüğüyle birlikte saha karışmış ve zemine inen dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Koca, olayların ardından başkanlık görevinden istifa etmişti.


Etiketler: #Faruk Koca #Halil Umut Meler #karar

İlgili Haberler

Faruk Koca'dan ceza açıklaması: 'Tarihe kara bir leke olarak geçecek'

Faruk Koca'dan ceza açıklaması: 'Tarihe kara bir leke olarak geçecek'
Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı: Faruk Koca'dan cezaya tepki!

Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı: Faruk Koca'dan cezaya tepki!
Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı: Faruk Koca'dan 'Pişman mısınız?' sorusuna yanıt!

Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı: Faruk Koca'dan 'Pişman mısınız?' sorusuna yanıt!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler