Halil Umut Meler'in kararı maça damga vurdu: Carlo Ancelotti'den büyük tepki!

Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Real Madrid - Stuttgart karşılaşmasında görev aldı. Halil Umut Meler'in mücadelede çaldığı penaltı geceye damga vurdu. Carlo Ancelotti'nin maç sonunda Halil Umut Meler'e itirazı dikkat çekti.

Halil Umut Meler'in kararı maça damga vurdu: Carlo Ancelotti'den büyük tepki!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:48

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasındaki Real Madrid - Stuttgart maçını yönetti.

Real Madrid müsabakayı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.

HALİL UMUT MELER'İN KARARINA İTİRAZ

Öte yandan Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu.

Maçın 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.

Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu.

ANCELOTTİ'DEN HALİL UMUT MELER'E İTİRAZ

Bu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.

Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in de karşılaşma sonrası Meler'le konuştuğu görüldü.


Etiketler: #Halil Umut Meler #carlo ancelotti #arda güler #real madrid

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