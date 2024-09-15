Yıldız oyuncudan Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid'de Brahim Diaz, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Yıldız oyuncudan Real Madrid'e kötü haber!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 16:44

Real Madrid'de Brahim Diaz'dan kötü haber geldi.

Marca'nın haberine göre, Real Sociedad ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Faslı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Diaz, Real Sociedad ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanmış ve yerini Rodrygo'ya bırakmıştı.


Etiketler: #Brahim Diaz #real madrid #sakatlık

İlgili Haberler

Arda oynadı, Real Madrid 2 golle kazandı!

Arda oynadı, Real Madrid 2 golle kazandı!
Spor yazarları Victor Osimhen transferini yorumladı: 'Real Madrid'e gitse şaşırtmaz'

Spor yazarları Victor Osimhen transferini yorumladı: 'Real Madrid'e gitse şaşırtmaz'
Real Madrid orta sahasında bir sakatlık daha!

Real Madrid orta sahasında bir sakatlık daha!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler