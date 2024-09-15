Yıldız oyuncudan Real Madrid'e kötü haber!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 16:44

Güncelleme: 15.09.2024 - 16:44

Real Madrid'de Brahim Diaz'dan kötü haber geldi.

Marca'nın haberine göre, Real Sociedad ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Faslı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Diaz, Real Sociedad ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanmış ve yerini Rodrygo'ya bırakmıştı.