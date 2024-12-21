Halim Okta: 'Zor günlerden geçiyoruz'
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Alanyaspor maçının ardından konuştu.
Halim Okta yaptığı açıklamada, "Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maç öncesinde düşündüklerimizin tamamını yansıtamadık. Çok zor günlerden geçiyoruz kulüp olarak. Oyuncuların da fiziksel ve mantal yorgunlukları var" dedi.
Açıklamalarına devam eden Okta, "Bazı oyuncularımız sezon başından bu yana yoğun bir takvime girdi. Bazı oyuncular yeni yeni oynamaya başladı, maç eksiklikleri var. Bu aranın bize çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Umuyorum ki ikinci yarıya çok daha hazır, dinamik olarak başlayacağız. Bütün umutlarımız bu yönde olacak" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Halim Okta #beşiktaş #Alanyaspor
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