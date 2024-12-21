Beşiktaşlı taraftarlardan Hasan Arat'a tepki!
Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçında görevi bırakan eski başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, eski başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında görevi bırakan eski başkan Hasan Arat aleyhinde tezahüratta bulundu.
Beşiktaş tribünleri, Hasan Arat için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.
Ayrıca tribünlerin büyük bir bölümünde, "Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratı yapıldığı duyuldu.
Etiketler: #Hasan Arat #beşiktaş #taraftar
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