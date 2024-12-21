Son 8 maçta 1 galibiyet: Beşiktaş, Alanyaspor engelini aşamadı!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 18:04

Güncelleme: 21.12.2024 - 21:06

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Alanyaspor 5. dakikada Nuno Lima'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 7. dakikada Rafa Silva ile yanıt verdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı. Siyah beyazlı takım ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabildi.

Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 26'ya çıkardı. Siyah beyazlı takım, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'ın 15 puan gerisinde bulunuyor. Alanyaspor ise puanını 18 yaptı.

Bir sonraki maçta Beşiktaş, Rizespor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 1-1 Alanyaspor

88' Yusuf, orta alanda Chamberlain'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

86' Alanyaspor'da Augusto ve Janvier yerine Rony Lopes işe Buluthan Bulut oyuna dahil oldu.

83' Rafa Silva, ceza yayından ceza sahasına derin bir top gönderdi. Pozisyon sonrası Beşiktaşlı futbolcular Hadergjonaj'ın topa elle müdahale ettiği yönünde hakem Cihan Aydın'a itirazlarda bulundu.

82' TEHLİKELİ ATAK! Rafa Silva'nın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy kaleye yakın mesafeden topu ıskaladı.

79' Rafa Silva, sol kanattan topu içeri doğru sürüp ceza sahasına hareketlenen Semih'e derin bir top göndermek istedi ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

73' Alanyaspor'da Efecan Karaca yerine Hwang Ui - jo oyuna dahil oldu.

70' Beşiktaş'ta Muçi ve Zaynutdinov yerine Chamberlain ile Masuaku oyuna dahil oldu.

68' Lima, orta alanda Semih Kılıçsoy'a faul yaptı. Pozisyonun ardından Lima, sarı kart gördü.

56' Alanyaspor'da Fatih Aksoy yerine Richard oyuna dahil oldu.

54' TEHLİKELİ ATAK! Zaynutdinov, sol kanattan ters kanatta bulunan Gedson'a uzun bir top gönderdi. Gedson, çizgiye inerek ön direğe yerden çevirdi. Rafa'nın ön direkte yaptığı topuk vuruşu savunmaya çarpıp dışarı gitti. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

50' TEHLİKELİ ATAK! Mert Günok'un kalesinden hücum kaleye gönderdiği uzun topta Semih Kılıçsoy kaleciyle baş başa kaldı. Ertuğrul kalesinden çıkarak topu yumrukladı. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Gedson Fernandes aşırtma bir vuruş dendi top üstten dışarı çıktı.

46' Beşiktaş'ta Salih Uçan yerine Ndour dahil oldu.

45' Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Semih penaltı noktasından röveşata ile kaleye denedi ancak kaleci Ertuğrul topa sahip oldu.

45' Musrati'nin ceza yayının solundan sağ ayak üstüyle şutunu çekti. savunmadan seken top dışarı çıktı. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

44' Rafa Silva'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

43' Salih Uçan, rakip ceza yayının az gerisinde Fatih Aksoy'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

40' Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul topa sahip oldu.

39' Gedson, ceza yayında topla buluşarak solundaki takım arkadaşı Muçi'ye pasını aktardı. Muçi ceza sahası solundan sol ayak üstüyle şutunu çekti ancak top savunmaya çarpıp dışarı gitti. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Muçi, sağ kanattan topu içe çekerek sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul topu yumruklayarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

36' Salih Uçan, ayağa kalktı. Mücadele Alanyaspor'un kale vuruşuyla yeniden hareketlendi.

34' Muçi'nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahasında Salih Uçan kendini yere bıraktı. Hakem Cihan Aydın, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

31' GOL İPTAL | Hakem Cihan Aydın, gol pozisyonunu VAR yardımıyla değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda Yusuf'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

29' GOL | Augusto, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yusuf Özdemir topa son bir hamle yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

25' Merkezden topu hücum kaleye süren Salih, Semih Kılıçsoy'a derin bir top gönderdi. Semih, ceza sahasının solundan sol ayağının içiyle şutunu çekti ancak top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

20' Alanyaspor'da Augusto, ceza sahası solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti .Top kaleci Mert Günok'ta kaldı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

17' Efecan, orta alanda Svensson ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı. Sonrasında ayağa kalktı ve oyun yeniden hareketlendi.

7' GOL | Emirhan, savunmadan hücum bölgesine doğru uzun bir top gönderdi. Ceza yayında, Gedson'dan önce Aliti topa müdahale etti. Daha sonra Fatih Aksoy, topla buluşarak kalecisi Ertuğrul'a dönmek istedi. Ancak, pası kısa düşünce Rafa Silva araya girerek topu kazandı ve kaleci Ertuğrul'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

5' GOL | Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Lima, müsait pozisyonda sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

4' Janvier, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Zaynutdınov'a çarpan top dışarı gitti. Alanyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

3' Beşiktaş, aynı köşeden bir köşe vuruşu daha kullandı. Ceza yayının soluna düşen topa Salih gelişine bir şut çekti. Top farklı şekilde üstten dışarı çıktı. Alanyaspor, kale vuruşu kullanacak.

2' Gedson Fernandes sağ kanattan çizgiye inerek ortaladı. Savunmada Aliti kafayla topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.