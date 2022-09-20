Halkbank Başantrenörü Taner Atik: 'Şampiyonlar Ligi'nde zayıf takım yok'
CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Taner Atik, açıklamalarda bulundu. Atik, "Şampiyonlar Ligi'nde zayıf takım olduğunu düşünmüyorum. Zor ve zevkli maçlar bizi bekliyor" dedi.
Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Taner Atik, "Şampiyonlar Ligi'nde zayıf takım olduğunu düşünmüyorum. Zor ve zevkli maçlar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
Atik, CEV Şampiyon Ligi kuralarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yer aldığımız B Grubu'nda birbirinden önemli takımlar var. Alman ekibi Berlin Recyling Volleys bu şampiyonada çok tecrübeli bir takım. Polonya temsilcisi Zawiercie ise kendi liginde geçtiğimiz sezon beklentilerin üzerinde performans sergileyen ve çıkışını sürdüren bir ekip. Son rakibimiz daha sonra belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde zayıf takım olduğunu düşünmüyorum. Zor ve zevkli maçlar bizi bekliyor."
Halkbank, Almanya ekibi Berlin Recyling Volleys, Polonya temsilcisi Aluron CMC Warta Zawiercie ve Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik ile Romanya temsilcisi C.S. Arcada Galati eşleşmesinin galibiyle B Grubu'nda mücadele edecek.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Sedat Peker ne planlıyordu?
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'
- 'YSK' davasında karar ne olacak?