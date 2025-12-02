Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki!

Süper Lig'deki zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Deneyimli yorumcu Nihat Kahveci mücadelenin ardından Kontraspor'da derbiyi yorumladı.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumlarından öne çıkan satırbaşları:

“Bir soru sormak istiyorum: Neden? İki takım da berabere kaldı, Galatasaray lider dönüyor. Bugünün kazananı kim? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu? Maç sahanın içindeki harcanan paralara baktığımda ne takımlarda oynayanlar olduğuna baktığımda bize sundukları sınıfta kaldı.”

'GALATASARAY'IN ÇOK DAHA FAZLA MAZERETİ VAR'

“Galatasaray'ın çok daha fazla mazereti var. Muhteşem maç önü koreografiler, kazanırsa lider olacak Fenerbahçe var. Galatasaray taraftarı bence son anda galibiyeti kaçırsalar da ”kötünün iyisi" diyerek mutlu olmalılar. İşin Fenerbahçe taraftarına gelince konuşulacak çok olumsuz şey var. Bir kaç tane sadece olumlu şey var."

'MUTLAKA KAZANMALIYDI'

“Daha derli toplu oynayan Galatasaray, golü de buldu. Sonrasında da gol pozisyonlarına girdi. Galatasaray'da mecburiyetlerden dolayı yapılan değişikliklerden sonra da Fenerbahçe'nin diğer tarafta Duran, Talisca gibi hamleler yapabilme imkanından dolayı 1 puanı aldı. Bence koskoca Fenerbahçe takımı, bu kadar derinlikli bir kadro, Galatasaray'ın en olumsuz şekilde geldiği bir ortamda mutlaka kazanmalıydı.”

'İLK İSABETLİ ŞUT DAKİKA 88'DE GELDİ'

“Fenerbahçe'nin ilk isabetli şutunun Edson'dan gelmemesi lazımdı. Dakika 88… Böyle maç oynayamaz Fenerbahçe oynamamalı. Uğurcan'ın kucağına gelen Edson'un şutu. Duran, En-Nesyri, Talisca, Asensio var. İlk isabetli şut dakika 88'de geldi. Bu olamaz.”

'TEDESCO BUGÜN PERFORMANS OLARAK HAYAL KIRIKLIĞI'

“Puan farkı 4 olsaydı şu an bambaşka şeyler konuşulurdu. Fenerbahçe'nin bugün özellikle ilk yarıdaki korkan ve çekinen halinde oynamasını izlemeyi beklemezdim. Sane'nin attığı golde hatalar zinciri. Bu maçta üretmeyen sahada olmayan Nene'yi, Kerem'i, En-Nesyri'yi ikinci yarıya da başlatan Tedesco bende bugün performans olarak hayal kırıklığı.”

'FENERBAHÇE TARAFTARININ EN-NESYRİ'DEN ÇEKTİĞİ NEDİR?'

“Biraz daha tempolu bir maç olsaydı, Fenerbahçe futbolu maç öncesi hazırlıkların karşılığında olmadı. Duran bugün puan farkı açtırmayan golü attı. ”Derbi golcüsüyüm" dedi. Bu arada Duran'ın tek ayağı sağlam olsun. İsterse peş peşe 3 kırmızı kart görsün. Duran'ın En-Nesyri'nin önüne yazması lazım. Bu En-Nesyri'den Fenerbahçe taraftarının çektiği nedir? Gol, asist yapmadığında çekilmiyor. Bazen gol attığında bile çekilmiyor. Bende Fenerbahçe'de sinir bozan bir numara En-Nesyri'dir."

'GALATASARAY İLK 60 DAKİKA DİRİLERKEN, ÇOK RAHAT GÖTÜRDÜLER'

“Bu kadar rotasyonda Galatasaray ilk 60 dakika dirilerken, çok rahat götürdüler. Bu kadar niye sakatlık oldu o da ayrı tabii. Okan hocaya desen ki maç önü imzalasan bu şartlarda 1 puana ne dersin diye sorsan. Şartları kabul etmesine mecbur edecek bir imkan durumu vardı.”