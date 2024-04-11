Halkbank, final serisinde avantajı kaptı!

Efeler Ligi Final Serisi ilk maçında Halkbank evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 22:03
Halkbank, final serisinde avantajı kaptı!
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Efeler Ligi Final Serisi ilk maçında Halkbank evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Mücadeleye iyi başlayan Halkbank, setin başlarında 4 sayılık (7-3) seri yakaladı. Etkili oyunuyla aradaki farkı açmaya devam eden başkent temsilcisi ilk seti 25-17 önde tamamladı.

İkinci sete her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Bu skordan sonra konuk ekip, 3-0'lık (8-11) seri yakaladı. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Parolapara, ikinci seti 25-20 önde tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette her iki takımda hücumda ve defansta etkili oynarken, Halkbank, setin ortalarında iki sayılık (15-13) avantaj yakaladı. Avantajı set boyunca sürdüren başkent temsilcisi, üçüncü seti 25-19 önde bitirdi ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan ve sonuna iyi oynayan Halkbank, dördüncü seti 25-16, mücadeleyi de 3-1 kazandı.

Serinin ikinci maçı 14 Nisan'da İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.


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