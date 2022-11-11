Halkbank mağlubiyetle başladı! Aluron CMC Warta Zawiercie: 3 - Halkbank: 1
CEV Şampiyonlar Ligi'nda Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 kaybetti.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında konuk olduğu Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenildi.
Maça iyi servis atarak başlayan Halkbank, 15. sayıya önde girdi: 13-15. Başkent ekibinin ortadan Mert Matic ve pasör çaprazı Abdel Aziz'in sayılarına etkili servislerle karşılık veren ev sahibi ekip, setin son bölümünde 22-21 öne geçti. Ma'a nın iyi servisleri ve pas dağıtımı, Bruno'nun da etkili hücumlarıyla Halkbank ilk seti 25-23 aldı ve maçta 1-0'lık üstünlük kurdu.
İkinci setin başında 8-4 geriye düşmesine rağmen toparlanan Halkbank, Bruno'nun servisten bulduğu sayıyla sete 18-18'de eşitliği getirdi. Oldukça çekişmeli geçen setin son bölümünde daha az hata yapan Aluron CMC Warta Zawiercie, seti 26-24 kazandı ve maçta durum 1-1 oldu.
Üçüncü sette hücumda çok fazla hata yapan Halkbank, setin ortasında 13-8 geriye düştü. Üst üste ace alan Halkbank, rakibini Mert Matic'in bloğuyla skorda eşitliği yakaladı: 16-16. Sette 20'li sayılara (19-20) önde giren Halkbank, manşet almakta zorlanınca, Polonya ekibi üst üste sayılarla seti 25-21 alarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette Halkbank'ın hatalarını iyi değerlendiren Aluron CMC Warta Zawiercie, seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.
Video Haberler
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- Uzmanından 'üçlü virüs' uyarısı: 'Tırmanış başladı'
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- Ünlü isim polis merkezinde olay çıkardı, nezarete atıldı