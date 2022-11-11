Halkbank mağlubiyetle başladı! Aluron CMC Warta Zawiercie: 3 - Halkbank: 1

11 Kasım 2022 Cuma, 09:13

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında konuk olduğu Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenildi.

Maça iyi servis atarak başlayan Halkbank, 15. sayıya önde girdi: 13-15. Başkent ekibinin ortadan Mert Matic ve pasör çaprazı Abdel Aziz'in sayılarına etkili servislerle karşılık veren ev sahibi ekip, setin son bölümünde 22-21 öne geçti. Ma'a nın iyi servisleri ve pas dağıtımı, Bruno'nun da etkili hücumlarıyla Halkbank ilk seti 25-23 aldı ve maçta 1-0'lık üstünlük kurdu.

İkinci setin başında 8-4 geriye düşmesine rağmen toparlanan Halkbank, Bruno'nun servisten bulduğu sayıyla sete 18-18'de eşitliği getirdi. Oldukça çekişmeli geçen setin son bölümünde daha az hata yapan Aluron CMC Warta Zawiercie, seti 26-24 kazandı ve maçta durum 1-1 oldu.

Üçüncü sette hücumda çok fazla hata yapan Halkbank, setin ortasında 13-8 geriye düştü. Üst üste ace alan Halkbank, rakibini Mert Matic'in bloğuyla skorda eşitliği yakaladı: 16-16. Sette 20'li sayılara (19-20) önde giren Halkbank, manşet almakta zorlanınca, Polonya ekibi üst üste sayılarla seti 25-21 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette Halkbank'ın hatalarını iyi değerlendiren Aluron CMC Warta Zawiercie, seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.