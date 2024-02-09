Hamburg - Hannover 96 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hamburg, Almanya 2. Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) 21. haftasında kendi sahasında Hannover 96 ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga 2'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Tim Laszlo Walter yönetimindeki Hamburg, kendi sahasında Stefan Leitl'ın ekibi Hannover 96 ile karşı karşıya gelecek.
HAMBURG - HANNOVER 96 MAÇI SAAT KAÇTA?
Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
HAMBURG - HANNOVER 96 MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sören Storks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Hamburg, ligde oynadığı son maçta Hertha Berlin deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Hannover 96 ise kendi sahasında ağırladığı Hansa Rostock'u 2-1 mağlup etmişti.
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