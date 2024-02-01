Kadro dışı kalmıştı: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür gelişmesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını TFF'ye bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:20
Kadro dışı kalmıştı: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür gelişmesi
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Trabzonspor'da takımdan ayrılması gündemde olan Abdülkadir Ömür için resmi bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor, Hull City ile anlaşmaya varan Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını TFF'ye bildirdi.

Trabzonspor ve Hull City, Abdülkadir Ömür transferi için 5 milyon Euro artı yüzde 50 sonraki satıştan pay maddesi karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Salı günü sabah saatlerinde İngiltere'ye giden Abdülkadir Ömür'ün kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.


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