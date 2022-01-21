Hamit Altıntop: Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum

21 Ocak 2022 Cuma, 12:37

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda alınacak sonuçların A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğini belirlemeyeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı muhabirinin futbol gündemine ilişkin sorularını cevaplayan Altıntop, Kuntz'la ilgili orta vadeli projelerinin önemli olduğunu belirterek, "Kuntz'un geleceğini bu maçlar belirlemeyecek. Kısa vadeli süreçte Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ama en önemli projelerimiz orta vadeli. Bunlar da eğitimde mesafe katetmek, futbol seyircilerini bilgilendirmek, Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bu süreçte önem verdiğimiz unsurlar, kolektif hareket etmek, farklı futbol anlayışıyla oyun içinde farklı formasyonlara geçme gibi unsurları saha içinde futbolcularımızla yansıtmak, ne kadar yetenekli, üretken olduğumuzu yansıtmak istiyoruz. Her ortama en iyi şekilde ayak uydurup fark oluşturabilecek kitle ve kültüre sahibiz. Bunu biraz daha net, istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kuntz'un şeffaf yaklaşımının kendileri adına önemli olduğunu söyleyen Altıntop, şunları kaydetti:

"Kuntz'u seçme nedenimiz kendisinin iletişimi ve şeffaflığı. Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki yaşadığı başarı ve tecrübesiyle en uygun hoca olduğunu düşündüğümüz için buna karar verdik. Türk hoca medya tarafından yıpratıldığı için umduğu, hak ettiği desteği görmediği için böyle bir yol tercih ettik. Türk hocalarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde onlar bize sahada önderlik yapacaklardır. Şu an mevcut durumda Kuntz, doğru bir karar. Çalışmalarımızda da kendini belli ediyor. Eğitim programı ve dışarıdaki tecrübeleriyle fikirler sunuyor. Olaya şeffaf yaklaşması en önemlisi. Bizim zaaflarımızdan biri, duygusal yaklaşmamız. Ben de bu süreçte inanılmaz çelişkiler içinde kaldım. Oynadığınız eski abilerinize, eski arkadaşlarınıza doğru bildiklerinizi hemen aktaramıyorsunuz. Bu da zaman kaybına sebep oluyor. Zaman kaybı da eğitimde yavaşlatıyor. Yavaşlayınca çocukların zamanından, yeteneğinden, kalitesinden fedakarlık yapmak oluyor. Burada kararlı bir şekilde, inanarak, sorgulayarak, denetleyerek üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz."

A Milli Futbol Takımı ile 4 maçlık çalışma imkanı bulan kaleci antrenörü Michael Rechner'i kadroya dahil etmek istediklerini aktaran Hamit Altıntop, "Rechner, hocamızın bize önerdiği bir isimdi. Kendisi Hoffenheim'da görevli. Onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Bize onunla 4 maçlık çalışma imkanı verdiler. Onunla devam etmek istiyoruz. Kulübüyle görüşme halindeyiz. Kalecilerin geri dönüşü çok olumlu oldu. Performanslarını ileri taşımada etken olduğunu düşünüyoruz. TFF bünyesinde kaleci departmanı kurma aşamasında kendisinden faydalanmak istiyoruz. İstekli, genç hocalarımızı belli bir seviyeye getirmek ve kalecilerimize dokunmak, doğru çalışma metodolojisini aktarmak istiyoruz. Kuntz, aynı ekiple devam edecek. Orada özel bir planlama veya değişme söz konusu değil. Belki 1-2 takviye olabilir. Bu da hocalarımızla konuştuklarımızdan biri." ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONUN DESTEĞİNİ GENÇ KARDEŞLERİMİZE HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'deki her futbolcuyu desteklemek ve federasyonun desteğini hissettirmek istediklerini belirten Altıntop, şunları aktardı:

"Sadece saha içinde değil saha dışında da futbolcularımızı desteklemek, onlara danışman olmak istiyoruz. Bu, sadece teknik taktik değil bu işin medya ayağı olabilir, pazarlama ayağı olabilir. Yatırımları kendi özelleridir ama orada da bize danışabilirler. Bunu kendi adıma söylemiyorum, federasyonumuzun profesyonellerinden faydalanmaları gerekir. Bunu sadece millilere değil bütün futbolculara sunuyoruz. Her yere dokunmaya fazla vakit bulamadık ama pandemi biraz müsaade ederse, ortam rahatlarsa inanıyorum ki bizler doğru insanlarla doğru pozisyonlarda federasyonun desteğini Türkiye çapında genç kardeşlerimize hissettirmek istiyoruz."

Federasyonda doğru pozisyonda olduğuna inandığını söyleyen Altıntop, "Nihat başkan önderliğinde yönetime dahil edildim. Kendisine bunun için teşekkür ederim. Sahadan masaya geçmek ve yönetimdeki arkadaşlarımızın bana el uzatması ve beni aydınlatması, alışma sürecimi kolaylaştırdı. Bu da saha içi ve saha dışında etkili oldu. Pazarlama, taraftar kısmı, finansal kısmı, her yerde tecrübe edindim, ediniyorum da. Türkiye'nin her yerinde futbolun özellikleri, artıları ve eksileri tecrübe edindim. Heyecanım ve motivasyonum bunları gördükçe artıyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'de oynanan futbolun kalitesiyle ilgili Altıntop, "Çok düşük. Bunu üzülerek söylüyorum. Teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük. Hiçbir şekilde dinamik oyun yok. Planlanmış ve her seferinde aynı şemayı gördüğümüz bir oyun yok. Bunları hiçbir şekilde göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk kültürüne ve değerlerine göre yeni bir futbol sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Altıntop, "Daha çok saldırmayı, mücadeleye girmeyi ve her konuda kafasını topa sokan bir yapımız var. Ancak takımlar analiz, teknik ve taktik konuda o kadar geliştiler ki bu tarz çok kolay oyun dışı kalabiliyor. Çok kolay goller yiyorsunuz. Vücut diliniz düşüyor. Fiziksel, teknik ve taktikte cevap veremiyorsanız kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Hocamız Alman. İspanyollardan, İtalyanlardan, İngilizlerden ve Fransızlardan da faydalanmak istiyoruz. İnşallah Türk ekolünü kuracağız. Kendi formülümüzü oturtmak için bilgi topluyoruz. Uluslararası, esnek, çözüm üreten ve dünya futbolunu dillendiren bir ekol olmak istiyoruz. O yetenek, azim ve tutkumuz var. Hoca eğitiminde müfredat değişikliğiyle bir yola çıktık. Kurslarımızda bunları rayına soktuk. Eksiklerimiz vardır. Zamana ihtiyacımız var. Eğitim oturduğunda 3-4 yıl sonra bunların meyvelerini göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"GENÇ HOCALARIMIZIN FARK YARATTIĞINA İNANIYORUM"

Hamit Altıntop, deneyimli teknik direktörler Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'in uzun zaman sonra aynı anda takım çalıştırmadığının hatırlatılması üzerine şu görüşleri aktardı:

"Değişim kesin yaşanıyor. Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Onları tebrik ederim. Emekli olduklarını söylemek istemiyorum ama değişim ve motivasyon her zaman şarttır. Genç hocalarımızın fark yarattığına da inanıyorum. İstişareye değer vermeleri çok kıymetli. En önemlisi artık bilgi topluyorlar. Telefonlar durmuyor, kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu da Türk futboluna yarın yansıyacak. Bunlara inanıyorum. Son aylarda her takımda ortalama 2-3 genç kardeşimiz var. Onlara sahip çıkmamız lazım."

"FERDİ BİZE DEĞER KATACAKTIR"

Tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'a faydalı olacağına inandığını söyleyen Altıntop, "Herkesi takip ediyoruz. Ferdi'nin avantajı 4 yıldır Türkiye'de olması. Türkiye'yi biliyor. Türkçesi'ni de geliştirmesi gerektiğini söyledik. Saha dışı sorumlulukları var A Milli Takım oyuncusunun. Bu sorumlulukları yansıtması gerektiğine inanıyoruz. 85 milyon insanımız bu takımı destekliyor. Tabii ki beklenti de oluşuyor. Ferdi bize değer katacaktır. Diğerleri gibi her hafta performansını göstermek, başarılı olmak ve gelişime açık olmak zorunda." diye konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanacak maçta Ferdi'nin aday kadroda yer alıp almayacağıyla ilgili Hamit Altıntop, "Onu hoca bilir. Ben bir şey söyleyemem. Hocanın kendisiyle görüşmesi ve kendisinin de kabul etmesi onu işaret ediyor. Son tercih hocanındır." değerlendirmesinde bulundu.

"ADAY KADRO TARTIŞMASI HER ZAMAN OLACAKTIR"

Hamit Altıntop, "Kuntz'un A Milli Takım'ın başına gelmesi aday kadro tartışmalarını azalttı mı?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Aday kadro tartışması her zaman olacaktır. Camialar ve taraftarlar var. Herkesin favori oyuncusu vardır. Bizim için önemli olan unsur, uyumlu bir 11'in sahada bulunması ve inanması. Son kamplarda yenilikler oldu. Gençler geldi ve heyecan kattı. Onların gelişmesinde inanılmaz faydalı olacaktır ama bunun dozu çok önemli. Onlara en iyi ortamı sunmak zorundayız. Her zaman herkes aynı fikirde olmayacaktır. Kişisel bir şey söz konusu olamaz."