Hoffenheim yeni sözleşmeyi resmen açıkladı: Ozan Kabak'tan açıklama!

Hoffenheim yeni sözleşmeyi resmen açıkladı: Ozan Kabak'tan açıklama!

14.04.2026 17:14:00
Hoffenheim yeni sözleşmeyi resmen açıkladı: Ozan Kabak'tan açıklama!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim, 26 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak ile beklenen imzalar atıldı.

Alman ekibi, 26 yaşındaki stoperin sözleşmesinin uzun süreli uzatıldığını açıkladı.

İMZA SONRASI AÇIKLAMA

Ozan Kabak, imzasının ardından, "Hoffenheim uzun sakatlığım sırasında bana destek oldu ve her zaman inandı. Gelişimin bir parçası olmaya devam edeceğim için mutluyum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum" diye konuştu.

Alman basını, daha önce Ozan Kabak'ın yeni sözleşmesinin 2030 yılına kadar geçerli olduğunu ve milli stoperin yeni sözleşmesinde 2027 yılından geçerli olmak üzere bir serbest kalma maddesi yer aldığını duyurmuştu.

Hoffenheim'da bu sezon 21 maçta süre bulan Ozan Kabak, 4 gol atarak dikkat çekti.

