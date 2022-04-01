Hamit Altıntop'a TFF'de yeni görev
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, istifa eden Mehmet Baykan'ın yerine TFF Başkan Vekili görevine atanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından boşalan koltuğa Hamit Altıntop oturacak. Altıntop ayrıca A Milli Takım sorumlusu olarak görevine devam edecek.
TFF'nin ilk yönetim kurulu toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.
İlgili Haberler
- Arsene Wenger'den İsmail Kartal'a Mesut Özil tavsiyesi: Eğlenmesi gerek
- Mesut Özil’deki düşüşün nedenini menajeri açıkladı: Santi Cazorla
- Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Mesut Özil'i transfer etmek istiyor
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Zafer Partisi'nde istifa
- Eski rektör Şimşek memurluktan ihraç edildi
- Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı
- Babacan'dan Erdoğan'a tepki
- AKP'li 5 bakan yardımcısı çift maaşlı çıktı
- Kaç ton zehirli atık ithal edildi?
- HDP'li Canbaz'dan Soylu'ya 'mülteci çocuklar' sorusu
- 19 milletvekili için harekete geçildi
- Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
- Lider Filo'nun halka arzı başarıyla tamamlandı