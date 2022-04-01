Hamit Altıntop'a TFF'de yeni görev

01 Nisan 2022 Cuma, 14:34

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından boşalan koltuğa Hamit Altıntop oturacak. Altıntop ayrıca A Milli Takım sorumlusu olarak görevine devam edecek.

TFF'nin ilk yönetim kurulu toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.