Hamit Altıntop'tan EURO 2032 açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenlenmesine ilişkin konuştu. Altıntop, "EURO 2032’ye İtalya ile birlikte futbolu seven iki ülke olarak ev sahipliği yapacağımızı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

DHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:18
Hamit Altıntop'tan EURO 2032 açıklaması!
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Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacak olması hakkında açıklamalarda bulundu.

Mutlu ve gururlu olduklarını belirten Altıntop, "Euro 2024 heyecanı yaşadığımız bugünlerde Euro 2032’ye İtalya ile birlikte futbolu seven iki ülke olarak ev sahipliği yapacağımızı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke olarak futbola, spora yaptığımız yatırımların ve katkıların karşılığını almak çok gurur verici" dedi.

"HAYALLERİNİ SÜSLEMEYE BAŞLADI"

Altıntop, genç futbolcuların şimdiden EURO 2032 hayalleri kurduğunu belirterek, "2032 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği haberinin şimdiden genç futbolcu kardeşlerimizin hayallerini süslemeye başladığına eminim. Hepimize motivasyon olan bu güzel haber için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.


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