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Hande Baladın transfer ateşini yaktı: Peş peşe paylaşımlar!

Hande Baladın transfer ateşini yaktı: Peş peşe paylaşımlar!

26.05.2025 13:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hande Baladın transfer ateşini yaktı: Peş peşe paylaşımlar!

Eczacıbaşı Kulübü, altyapısında yetişen Hande Baladın ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Adı Fenerbahçe ile anılan milli voleybolcudan sosyal medyada gündem olan paylaşımlar geldi.

EuroLeague'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye büyük mutluluk yaşattı.

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası birçok sporcu tebrik paylaşımında bulunurken bir isim dikkat çekti.

Eczacıbaşı Kulübü, altyapısında yetişen Hande Baladın ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Adı Fenerbahçe ile anılan milli voleybolcudan sosyal medyada gündem olan paylaşımlar geldi.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague final maçını canlı takip eden Hande Baladın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli voleybolcunun bu paylaşımları sosyal medyada Fenerbahçe'ye transferinin ilanı olarak yorumlandı.




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