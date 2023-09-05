Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı: Dokunma
Filenin Sultanları‘ndan Hande Baladın, TRT muhabirinin röportaj yapmak isterken kendisine temas etmesinden rahatsız oldu. Baladın’ın muhabiri uyardığı anlar kameraya yansıdı.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da coşkuyla karşılandı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, röportaj yapmak isteyen TRT muhabirinin kendisine dokunmasından rahatsız oldu.
O anlar kameraya yansıdı.
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