Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı: Dokunma

Filenin Sultanları‘ndan Hande Baladın, TRT muhabirinin röportaj yapmak isterken kendisine temas etmesinden rahatsız oldu. Baladın’ın muhabiri uyardığı anlar kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 00:15
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2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da coşkuyla karşılandı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, röportaj yapmak isteyen TRT muhabirinin kendisine dokunmasından rahatsız oldu.

O anlar kameraya yansıdı.


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