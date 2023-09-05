Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı: Dokunma

Yayınlanma: 05.09.2023 - 00:15

Güncelleme: 05.09.2023 - 00:15

2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da coşkuyla karşılandı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, röportaj yapmak isteyen TRT muhabirinin kendisine dokunmasından rahatsız oldu.

O anlar kameraya yansıdı.