Milli sporcu Cansu Bektaş dünya üçüncüsü!
Milli sporcu Cansu Bektaş, Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde toplamda 162 kilo kaldırarak 3 bronz madalya kazandı.
Milli sporcu Cansu Bektaş, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilen organizasyon bugün başladı.
TOPLAMDA 162 KİLO
Şampiyonada kadınlar 45 kiloda milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada 75, silkmede 87 ve toplamda da 162 kiloyla 3 bronz madalya elde etti.
Türkiye'yi 7'si kadın 12 sporcunun temsil ettiği organizasyon, 16 Eylül'de sona erecek.
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