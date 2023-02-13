Hangi kulüpler ligden çekildi?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:24

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:24

"Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen futbol kulüpleri ligden çekiliyor. Birçok kulüp Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren deprem nedeniyle ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti.

HANGİ KULÜPLER LİGDEN ÇEKİLDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK’nın yanı sıra 1’inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2’nci Lig'den Adıyaman FK, ve TFF 3’üncü Lig ekibi Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onayladı.

TFF, ayrıca depremler nedeniyle ligden çekilme taleplerini kabul ettiği kulüplerin, sezonun geri kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.







