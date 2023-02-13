TFF duyurdu: Kulüp lisans süreci başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1. ve 2. Lig ile Kadın Futbol Ligi için 2022-2023 sezonunda kullanılmak üzere kulüp lisans başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 23:10
TFF duyurdu: Kulüp lisans süreci başlıyor
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Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplere uygulanacak 2023-2024 Kulüp Lisans Süreci, başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, 2023-2024 Futbol Sezonu kulüp lisans başvurularının kabulü ve değerlendirilmesinde kullanılacak olan "Kulüp Lisans Başvuru Dosyaları", TFF'nin resmi web sitesi www.tff.org'da yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ŞEFFAFLIK HEDEFLENİYOR

Sistem, kulüplerin sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, hukuki, mali ve personel idari yapısını daha sağlam ve şeffaf hale getirebilmeyi amaçlıyor.

Kulüpler, mart ayının son iş gününe kadar başvurularını yapabilecek. Nisan ve mayıs aylarında kulüplerin başvuruları değerlendirilerek en geç mayıs ayının 21. gününde UEFA lisans kararları ve 1. aşama ulusal lisans kararları açıklanacak.


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