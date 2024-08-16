Kadroda yer almadı: Galatasaray'dan Derrick Köhn açıklaması!
Galatasaray, Derrick Köhn'ün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçının kadrosunda yer almadığını açıkladı.
Galatasaray, Derrick Köhn'ün hastalık sebebiyle Konyaspor kadrosunda yer almadığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.
?? BİLGİLENDİRME: Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2024
Sarı kırmızlı takımın teknik direktörü ayrıca, Elias Jelert'e de ilk 11'de yer vermedi. Danimarkalı oyuncu, yedek kulübesinde süre bekleyecek.
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