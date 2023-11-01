Hapoel Bank Yahav - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında deplasmanda İsrailli ekip Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşı karşıya gelecek.
İsrail temsilcisinin başvurusu üzerine karşılaşma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.
HAPOEL BANK YAHAV - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Basketbol Şampiyonlar Ligi protokolleri gereği seyirci alınmayacak.
HAPOEL BANK YAHAV - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Galatasaray Ekmas, gruptaki ilk maçında Yunanistan'ın PAOK ekibine mağlup olmuştu.
Hapoel Bank Yahav'ın grubun ilk haftasında Benfica ile oynayacağı maç ise ertelenmişti.
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