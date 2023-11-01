Hapoel Bank Yahav - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında deplasmanda İsrailli ekip Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:04
Hapoel Bank Yahav - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşı karşıya gelecek.

İsrail temsilcisinin başvurusu üzerine karşılaşma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.

HAPOEL BANK YAHAV - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Basketbol Şampiyonlar Ligi protokolleri gereği seyirci alınmayacak.

HAPOEL BANK YAHAV - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Galatasaray Ekmas, gruptaki ilk maçında Yunanistan'ın PAOK ekibine mağlup olmuştu.

Hapoel Bank Yahav'ın grubun ilk haftasında Benfica ile oynayacağı maç ise ertelenmişti.


Galatasaray EKMAS Hapoel Bank Yahav Kudüs FIBA Şampiyonlar Ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag çeyrek finalde

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag çeyrek finalde
Galatasaray deplasmanda THY'e mağlup oldu

Galatasaray deplasmanda THY'e mağlup oldu
Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı: 'Beşiktaş maçları da büyüktü ama...'

Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı: 'Beşiktaş maçları da büyüktü ama...'

En Çok Okunan Haberler