Hapoel IBI - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Fenerbahçe Beko, Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

HAPOEL IBI - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Arena 8888 Sofya'da oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak.

HAPOEL IBI - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

EuroLeague'deki son 6 maçta 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Hapoel IBI'yi mağlup ederek normal sezonun bitimine 3 hafta kala çıkışa geçmeyi ve play-off öncesinde form yakalamayı hedefliyor.

Geride kalan 35 haftada 23 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, lider Olympiakos'un ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 13'ünü kaybeden Hapoel IBI ise haftaya 5. basamakta girdi.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında Almanya'nın Münih kentindeki mücadelede Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup etti.

"HÜCUM ÜRETKENLİKLERİNİ YAVAŞLATMAMIZ GEREKİYOR"

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, müsabakada İsrail ekibinin hücum etkinliklerini yavaşlatmaları gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Jasikevicius, rakiplerinin çok formda olduğunu belirterek, "Rakibimiz her maçta çok fazla sayı buluyor. Hücum açısından en yetenekli ve tecrübeli ekiplerden biri. Yani önümüzde büyük bir meydan okuma var. Özellikle hücum üretkenliklerini yavaşlatmamız gerekiyor. Farklı savunma oyunlarına karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

İtalyan basketbolcu Nicolo Melli ise şu değerlendirmede bulundu:

"Çok iyi ve yetenekli bir takıma karşı zorlu bir mücadele olacak. Normal sezonu güçlü bir şekilde bitirmek ve play-off'lara hazırlanmak için önümüzde sadece üç maç kaldı. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üç karşılaşmayı da kazanmaya çalışacağız ama adım adım ilerleyeceğiz; şu anda sadece bu maça odaklanıyoruz."