Bursaspor maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo açıklaması!

31.03.2026 21:30:00
Basketbol Süper Lig ekibi Fenerbahçe Beko, Bursaspor maçında sakatlanan Fransız oyuncu Nando De Colo'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Nando De Colo, takımımız Fenerbahçe Beko'nun 29 Mart tarihinde Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada sol kalf bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından kısmi yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nando De Colo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

