Hapoel Jerusalem - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Hapoel Jerusalem ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu 2. haftasında İsrail'in Hapoel Jerusalem ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
HAPOEL JERUSALEM - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
HAPOEL JERUSALEM - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk maçta kendi evinde ağıraldığı Tenerife'ye 97-106 mağlup olmuştu.
Hapoel Jerusalem ise deplasmanda karşılaştığı Peristeri'yi 77-75 mağlup etmişti.
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