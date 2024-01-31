Hapoel Jerusalem - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Hapoel Jerusalem ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:09
Hapoel Jerusalem - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu 2. haftasında İsrail'in Hapoel Jerusalem ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

HAPOEL JERUSALEM - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

HAPOEL JERUSALEM - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk maçta kendi evinde ağıraldığı Tenerife'ye 97-106 mağlup olmuştu.

Hapoel Jerusalem ise deplasmanda karşılaştığı Peristeri'yi 77-75 mağlup etmişti.


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