Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup çeyrek finalinde deplasmanda Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
HAPOEL TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
HAPOEL TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Normal sezonu A Grubu'nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Gran Canaria takımını 80-78'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Hapoel Tel Aviv ise 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle A Grubu'nu 2. sırada bitirerek doğrudan çeyrek finale yükseldi.
Kupada çeyrek final, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finale yükselecek.
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