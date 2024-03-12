Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Finalde iddialı olamazlar'

Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:27

Güncelleme: 12.03.2024 - 09:27

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları mücadeleyi yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Adnan Dinçer: "Kenarda Selçuk İnan’la değişim yapan G.Antepspor, kalesinde hiç sıkıntı görmeden oynadı. Sadece Gedson’un gayreti ile bu iş olamazdı! Bu kadar kötü bir oyunu kabul etmek olası değildir. Ben geçmişte sorunun teknik direktör değil kadro yapısı olduğunu buradan yazarken gelen Fernando Santos değildi.

Hata yapmaktan çekinen G.Antepspor olmalıydı. Muçi ve Rashica da bu maçta adeta yoktu! Bu kadar rahatlık ikinci yarı sorumluluk nedeniyle Beşiktaş adına daha canlı geçse de bir yanda kümede kalmaya çalışın G.Antepspor vardı. Beşiktaş maçın başında gol yiyorsa bunun nedenini çözmelidir!" (Cumhuriyet)

"FİNALDE İDDİALI OLAMAZLAR"

Attila Gökçe: "Orta alanda haftalardan beri Musrati, Fernandes ve Zaynutdinov güzellemelerini adeta ezberledik. Ama bu ustalar ev sahibi takım yirmili dakikalarda zincirleme pas gösterisi yaparken duruma hiç müdahil olmadı. Topu kazandıklarında da bir iki şık pastan sonra pozisyonu tamamlayamadan geri döndüler. Tatsız, tuzsuz, derinliği ve rengi olmayan sıkıntılı bir oyun… Beşiktaş lig üçüncülüğünü mü kovalayacak? Üçüncünün (Trabzonspor) peşinde tamamlar sezonu. Peki büyük hedefleri ne? Türkiye Kupası’nı almak... Bu ekip Ankaragücü gibi netameli bir rakiple mücadele edip yarı finalde kazanabilecek bir güvence veriyor mu? Finalde iddialı olabilir mi sizce? Bence hayır!" (Milliyet)

Sinan Vardar: "Son maçlarda Beşiktaş oyuna çok yavaş başlıyor. Sonuçta bu kadar ağırdan alarak başladığı bir oyunda tam hücuma çıkarken yaptığı defansif bir hatayla kalesinde golü gördü. Bu sezon maalesef Beşiktaş adına uzun zamandır görmediğimiz bir şeyi daha görmüş olduk. Maalesef erken gol yeme hastalığını G.Antep karşısında da sürdürdü. Gol sonrasında oyunu dengeleyip biraz daha topu kontrolünde tutmaya çalıştı ama Beşiktaş orta sahası sanki yaratıcılığını kaybetmiş gibi." (Fotomaç)

"BEŞİKTAŞ KÖTÜ SİNYALLER VERİYOR"



Uğur Meleke: "18 yıllık meslek hatayım böyle geçti, maalesef bugün de bir tekrar yaşıyorum. Valerien İsmael’in de, Erol Bulut’un da, Pereira’nın da, Fernando Santos’un da göreve getirildikleri gün, sıkıntılı kararlar olduğunu söylemiştim. Umarım yanılırım ama Fernando Santos şu ana kadar Yunanistan’a veya Portekiz’e oynattığı emniyetli oyunun dışına çıkmadı Beşiktaş’ta da. Sanki elinde bir kullanım kılavuzu var ve onun dışına pek çıkmıyor gibi: İlk devreleri çöpe at. Üçüncü bölgeye şiddetli baskıya asla gitme. Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci’yi mümkün olduğunca kanada hapsedip yok et. İşler iyi gitmezse 60’ta Rachid Ghezzal’i oyuna al. Bu kadar." (Hürriyet)

Oktay Derelioğlu: "Yönetim ve teknik kadro belki kaybedilen bir sezonda görev aldı. Fakat; formsuz oyuncu da çok. Al-Musrati sakatlandı. Muci ortada yok. Amartey, Cenk üretkenlikten uzak. Aboubakar zaten küsmüş durumda. Elle tutulur oyuncu sayısı bile yok gibi! Antep'in hocası Selçuk İnan adına en şanslı maçtı. Rakipleri Konya olsa daha zorlanırlardı! Kartal'da formda olan Semih gibi isimler de durdu. Takım oyunu yoksa bu iş yürümez. Antep adına bu galibiyet alt tarafı karıştırır. Beşiktaş, kötü sinyaller veriyor." (Takvim)

"TAKIM HAYALET GİBİ"

Turgay Demir: "Başkan Hasan Arat, Beşiktaş'ın tapu zengini olduğunu ve fakat maalesef neredeyse tüm gayrimenkullerin birilerine peşkeş çekildiğini kibarca söyledi hatırlarsanız. Çok haklı!.. Komik kira sözleşmeleriyle yakmışlar Beşiktaş'ı… Öbür taraftan Santos'u görevde tutmak da bana göre benzer derecede büyük bir hata. Sözleriyle mi yapıyor bunu, yoksa hareketleriyle mi bilemiyorum ama takım hayalet gibi!" (Fotomaç)

Ali Gültiken: "Büyük takım farkı demek, rakip topu aldığı andan itibaren en kısa sürede tekrar topu geri kazanmak demektir. Büyük takım literatüründe rakibi incitmeden, temas etmeden, rahatsız etmeden oynamak diye bir şey yoktur. Gölge markajıyla oynamak her takımı cesaretlendirir. Antep de Beşiktaş'ın bu oyun tercihi ikramını geri çevirmedi. Beşiktaş'ın ciddi şekilde canını acıttı. Neden böyle oluyorun cevabını milyonlarca Beşiktaşlı taraftar gibi biz de merak ediyoruz. Takımın kendi içinde neden reaksiyon veremediğinin, neden bu kadar etkisiz oynadığının yanıtını bulmaya çalışıyoruz." (Sabah)