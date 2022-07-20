Haris Seferovic, Galatasaray'ı böyle ikna etti

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:40

Galatasaray'ın Benfica'dan 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Haris Seferovic, İstanbul'a geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen İsviçreli forvet bugün resmi sözleşme imzalayacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, sakatlığı nedeniyle geçen sezon sadece 17 maça çıkabilen 30 yaşındaki santrforun transferine üç ayrı ve çok kapsamlı sağlık kontrolünden geçtikten sonra karar verdi. Görüşmeler sırasında Seferovic'in Galatasaraylı yöneticileri şu sözlerle ikna ettiği öğrenildi:

MAAŞI 2.3 MİLYON EURO

"Sakatlığım yok. Kariyerimde yeni sayfa açacağım. Oynadığım maçlar ve atacağım gollerle size bonservisimi aldıracağım!" Deneyimli forvetin kontratında "20 ve üstü maça çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi yer alıyor.

5 büyük ligin 3'ünde top koşturan, İsviçre formasını 86 kez giyip 25 gol atan, maaşı 2.3 milyon Euro olacak Seferovic ile ilgili görüşmeleri yürüten Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur, bonservis 2.5 milyon Euro olarak belirlenince rahat nefes aldı.

SON KARAR İNCE'DEN

Seferovic için yapılan en kapsamlı sağlık kontrolü üçüncüsü oldu ve Lizbon'daki testlere kulüp doktoru Yener İnce bizzat katıldı. Sözcü’nün haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli doktorlarla fikir alışverişinde bulunan İnce'nin olumlu raporunun ardından transferi sonuçlandırdı.