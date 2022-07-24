Haris Seferovic: Önemli olan takımın kazanması
Galatasaray, Nef Stadı'nda Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Takımının ikinci golünü atan yeni transfer Haris Seferovic, maçın ardından "En önemlisi bu maçta kazanmaktı. Taraftar ve atmosfer harikaydı. Kazandığımız için mutluyum" dedi.
Galatasaray'ın hazırlık maçında Kasımpaşa’yı 2-1 yendiği mücadele sonrasında yeni transfer Haris Seferovic açıklamalarda bulundu.
Oyuna girdikten kısa bir süre sonra fileleri havalandırarak Galatasaray formasıyla ilk maçında golle buluşan İsviçreli santrfor şu değerlendirmeleri yaptı:
“Gol atmak gerçekten gurur vericiydi. Herkes Galatasaray’ın nasıl bir takım olduğunu biliyor. Ben de ritm açısından bu maçta oynamak istiyordum. En önemlisi bu maçta kazanmaktı. Taraftar ve atmosfer harikaydı. Kazandığımız için mutluyum.”
“Galatasaray oyucusu olarak burada güzel bir gol attım. Bu maçı iyi analiz edip çalışmamız gerekiyor.”
"TAKIM OLARAK OYNAMALIYIZ"
“Gol rakamı vermek istemiyorum. Sezonun açılmasına daha iki hafta var. Çalışıp analiz yapmak önemli. Son sezonun nasıl geçtiğini biliyoruz. Bu sene takım başarılı şekilde oynamak istiyorum. Ben veya başkasının gol atması önemli değil. Önemli olan takımın kazanması.”
“Takım olarak oynamamız gerekiyor. Takımımızın farkı genç yetenekli oyunculardan kurulu olması. Takım olarak oynamamız ve birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.”
“Herkes Galatasaray taraftarını biliyor. Sezon içinde daha coşkulu olacaklarını biliyorum. Beni çok güzel karşıladılar.”
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