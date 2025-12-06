Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 21:04:00
Harry Kane’den 22 dakikada hat-trick: Bayern Münih farka gitti

Bundesliga’da lider Bayern Münih, Stuttgart deplasmanında 5-0 kazandı. Bayern Münih’in yıldızı Harry Kane, oyuna sonradan dahil olurken 22 dakikada hat-trick yaptı.

Almanya Bundesliga’da 13. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Vincent Kompany’nin ekibi, farklı galibiyete imza atarken Harry Kane maçı 3 golle tamamladı.

Maçın 11. dakikasında Kondrad Laimer’in golüyle öne geçen Bayern Münih, devreyi 1-0 üstün bitirdi. İkinci yarının ilk bölümü bu skorla tamamlanırken oyuna sonradan dahil olan Harry Kane galibiyete damga vurdu.

KANE'DEN HAT-TRICK

Kane, maçın 60. dakikasında Nicolas Jackson’ın yerine oyuna girdi. Deneyimli futbolcu, 66’da skoru 2-0 yaparken 82 ve 88’de de ağları havalandırdı. Bayern Münih’in diğer golü ise Josip Stanisic’ten geldi.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 37 yapıp namağlup liderliğini sürdürdü. Stuttgart ise 22 puanla 6. sırada kaldı.

Kane, Bayern Münih formasıyla kariyerinde 76 maça çıkarken gol sayısını 79'a yükseltti.

Bundesliga’da aynı saatte başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Heidenheim-Freiburg: 2-1
  • Wolfsburg-Union Berlin: 3-1
  • Augsburg-Bayer Leverkusen: 2-0
  • Köln-St. Pauli: 1-1
